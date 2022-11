Wie unsere Mobilität in der Zukunft aussehen kann

Das Thema Mobilität brennt unter den Nägeln: Täglicher Stau, volle Züge, und trotzdem will jeder individuell mobil sein. Manche sagen: Das ist der Puls der Zeit. Aber: Ist das der Puls der Zeit?

Wie Steyrer ihre Mobilität in Zukunft ressourcenschonender gestalten können, welchen Beitrag Betriebe aktiv in Richtung nachhaltiger Personenmobilität leisten können und welche Maßnahmen gesetzt werden können, um Mobilität nachhaltig zu gestalten und dennoch Individualität und Flexibilität zu erhalten – darum geht es am Mittwoch, 16. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr beim 1. Mobilitätssalon "Ideen für ressourcen- und energiesparende Mobilität" am FH-Campus im Gebäude III.

Beim Bürgerdialog werden Ideen, Konzepte und Instrumente zu diesen Fragen diskutiert und analysiert. Impulsvorträge aus unterschiedlichen Bereichen der Mobilitätsplanung und -nutzung ergänzen das Programm: Georg Baumgartner (Vitusdrive), Helmut Koch (Komobile), Matthias Rettenbacher (Co-Founder Carbony) und Lukas Schützenhofer (KEM-Manager). Es werden Einblicke in vergangene, aktuelle und zukünftige Mobilitätsmaßnahmen geboten und Best-Practice-Beispiele präsentiert.