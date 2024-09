Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? In Steyr gibt es ab Freitag Antworten darauf

Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der wohl berühmteste Auslandsösterreicher, informierte sich am Mittwoch bei BMW über zukunftsweisende Mobilität, am Freitag gibt es Führungen durch die E-Motoren-Produktion.

Mit einem ebenso hochkarätigen wie abwechslungsreichen Programm warten die Steyrer Mobilitätstage im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche auf. Heuer finden sie erstmals an zwei Tagen statt. Los geht es morgen, Freitag, im BMW-Motorenwerk, am Samstag folgt am Stadtplatz das bewährte Programm mit einigen Mitmachstationen.