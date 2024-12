Wie müssen Ortskerne gestaltet werden, um für die Bürger attraktiv zu bleiben?

"Die Entwicklung des Ortskerns ist nicht nur eine Gestaltungsaufgabe im Sinne von Baukultur und Architektur, sondern auch eine Frage der Beteiligung durch Ortsansässige und der Zusammenarbeit aller Ortskernbetroffenen auf Augenhöhe", sagt Christian Dörfel, bis vor kurzem Bürgermeister von Steinbach an der Steyr und nun Landesrat für Soziales, Integration und Jugend.

Seine Heimatgemeinde ist am Mittwoch, 18. Dezember, ab 18 Uhr Bühne für eine hochkarätige Impuls- und Diskussionsveranstaltung zum Thema der Ortskernentwicklung. "Neue Ortsmitte – gestalten statt verwalten" lautet das Motto des Abends in der Nachhaltigkeitsschmiede in Steinbach. Hauptredner wird Robert Gruber, Mitbegründer von "nonconform" und Vizebürgermeister der Kärntner Gemeinde Moosburg, sein. Er wird umfassende Einblicke in die zukunftsfähige Gestaltung und Entwicklung von Ortskernen geben. Ziel von "nonconform" ist es, innovative Lösungen zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltig sind.

Zudem wird Felix Fößleitner den Leitfaden zur Ortskernentwicklung aus dem Projekt "Demografie und Ortskernentwicklung" präsentieren und Sabrina Popp über regionale Entwicklungen rund um die Konzepte zur Entwicklung von Orts- und Stadtkernen sprechen. Als Abschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit Gruber, Dörfel sowie den Bürgermeistern Bernhard Ruf und Horst Hufnagl.

