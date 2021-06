Wie Männer an der Karriereleiter für Frauen sägen

Erwin Steinhauer ist als Personalchef Kurt Maier ein alter Fuchs bei Bewerbungsgesprächen. Aber an diesem Vormittag in seinem mit Jalousien abgedunkelten Chefbüro im neuen FH-Gebäude tappt der Boss von einem Fettnapf in den anderen, in allem, was ihm sein festgefügtes Weltbild vorgibt, täuscht er sich gewaltig.