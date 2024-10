Wie machen Zeitungen ihre digitalen Inhalte zu Geld?

Viktoria Feichtinger (25), Absolventin des Masterstudiums "Digital Business Management" an der Fakultät für Wirtschaft und Management der FH Oberösterreich Campus Steyr, wurde kürzlich bei den österreichischen Medientagen mit dem erstmals vergebenen "Wissenschaftspreis für Medienwandel & Transformation" der RTR-Medien ausgezeichnet. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist eine staatliche Einrichtung und erfüllt gesetzliche Aufträge im Zusammenhang mit der Regulierung, Entwicklung und Förderung der heimischen Märkte für Medien, Telekommunikation und Post.

In ihrer prämierten Masterarbeit erforschte Feichtinger neue Wege, wie österreichische Kauf-Tageszeitungen ihre digitalen Inhalte erfolgreich zu Geld machen können. Mit diesem neuen Wissenschaftspreis möchte der Fachbereich Medien der RTR-GmbH herausragende Abschlussarbeiten würdigen, die sich mit den Veränderungen und Herausforderungen der Medienwirtschaft auseinandersetzen. Feichtinger, die selbst seit fast drei Jahren in der Medienbranche in Wien tätig ist, sagt über ihre prämierte Arbeit: "In meiner Thesis habe ich die aktuellen Herausforderungen klassischer Tageszeitungen beleuchtet." Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehe die Frage: Welches Innovationspotenzial haben österreichische Kauf-Tageszeitungen im Hinblick auf die Monetarisierung und Verbreitung ihrer digitalen Inhalte? "Während die Print-Einnahmen sinken und Leser zunehmend digitale Inhalte konsumieren, biete ich in meiner Arbeit Ansätze, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern: von digitalen Abomodellen über personalisierte Inhalte bis hin zu neuen Werbeformaten wie Podcast-Ads." Es gebe jede Menge Potenzial für Tageszeitungen und Anlass, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Feichtinger, geboren in Linz, absolvierte sowohl das Bachelorstudium "Global Sales und Marketing" als auch wie erwähnt das Masterstudium "Digital Business Management". Während ihres Studiums sammelte sie praktische Erfahrung unter anderem bei Advantage Austria der WKO in Brüssel und absolvierte auch mehrere Auslandsausenthalte, etwa in Kanada und Irland. Als ÖH-Vorsitzende der FH OÖ prägte sie den Studienstandort Oberösterreich maßgeblich mit. Derzeit arbeitet sie als PR-Consultant bei Schütze Public Results. (dunst)

