"Wie landet man lebendig auf dem Seziertisch?"

Einer der erfolgreichsten österreichischen Podcasts, den es nun auch in Buchform gibt, kommt am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr live ins Museum Arbeitswelt (MAW). Gerichtsmediziner Christian Reiter und Falter-Chefredakteur Florian Klenk gewähren spannend-schaurige Einblicke in die aufsehenerregendsten Kriminalfälle Österreichs. Gerichtsmediziner Reiter kennt die Geheimnisse des Todes. In seinem Studierzimmer sammelt er Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Als Florian Klenk diese Schätze sah, hatte er die Abgründe der Menschheit entdeckt, aber auch die Überzeugungskraft der Wissenschaft.

Und nun stellt der Journalist Fragen: Warum landet man (aus Versehen) lebendig auf dem Seziertisch? Ist der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifizierte man die Toten des Lauda-Air-Absturzes in Thailand? Eine Reise durch 40 Jahre Kriminalgeschichte. Ein Muss für alle True-Crime-Fans.

