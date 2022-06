Wie korrupt sind wir?

Zu einem Open-Air-Talk im wunderbaren Schaugarten Messner in Dietach lädt die Kulturinitiative "Literaturschiff" am Mittwoch, 29. Juni, ab 19 Uhr: Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, und Kabarettist Florian Scheuba liefern sich in ihrem satirischen und nicht bierernsten Polit-Talk ein pointiertes Wortduell. In ihrem gemeinsamen Programm "Sag du, Florian …" lassen der Investigativ-Journalist und der Investigativ-Kabarettist pointiert die größten Korruptionsskandale der letzten Jahre Revue passieren. Sie entdecken dabei überraschende Verbindungen, absurde Zusammenhänge und merkwürdige Zufälle. Sie forschen nach, welche Spuren die Einschränkung der Grundrechte in unserem Land hinterlassen haben und welche anderen Spuren dadurch möglicherweise verwischt wurden. Und sie zeigen auf, warum man hierzulande oftmals mit einem Geständnis am besten davonkommt.