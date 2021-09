Kinder und Jugendliche brauchen – mehr denn je – die richtigen Lebensmittel als Basis ihrer Gesundheit und für Freude an der Bewegung. In den acht Landwirtschaftsschulen mit der Fachrichtung "Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement" haben engagierte Lehrkräfte auch heuer wieder in bereits bewährter Form zweitägige Erlebnis-Genusscamps organisiert, um bei den Kids Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmittel zu schaffen.