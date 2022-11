Am 9. November 1938 plünderten hasserfüllte Nationalsozialisten jüdische Geschäfte und zündeten Synagogen an. Die Steyrer Synagoge blieb nur verschont, weil sie schon im August 1938 arisiert worden war. Aber auch in Steyr wurden Juden verhaftet. Bei der Feier werden Schüler des BRG Steyr Kurzbiografien von Renee Garde, Eduard Uprimny und Sidonie Pollak vorstellen. Letztgenannte war die Frau des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Nathan Pollak und Gründerin des jüdischen Frauenvereins