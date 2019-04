Widerstand mit Satire: Scheuba und Klenk referieren zur Lage der Nation

STEYR. Volkshilfe und MAW laden am Mittwoch, 24. April, zum Polit-Talk ins Museum Arbeitswelt.

Florian Scheuba, Kabarettist Bild: Christian Heredia

Am Mittwoch, 24. April, sprechen Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, und Kabarettist Florian Scheuba über vergangene und gegenwärtige politische Ereignisse in Österreich. Im Rahmen ihres satirischen und sicher nicht bierernsten Polit-Talks zeigen die beiden auf, dass man hierzulande oftmals mit einem Geständnis am besten davonkommt.

Florian Klenk, Chefredakteur des Falter

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt im Wehrgraben und ist eine Kooperation der Volkshilfe Steyr mit dem MAW.

Merkwürdige Zufälle …

In ihrem gemeinsamen Programm "Sag du, Florian …" lassen der Investigativ-Journalist und der Investigativ-Kabarettist pointiert die größten Korruptionsskandale der letzten Jahre Revue passieren. Sie entdecken dabei überraschende Verbindungen, absurde Zusammenhänge und merkwürdige Zufälle. Auch für aktuelle Abstrusitäten aus den Ministeriumskabinetten wird Platz sein.

"Wir wollen als Volkshilfe die Menschen politisieren und sie einladen, sich ein eigenes Bild von Österreich im Jahr 2019 zu machen", sagt Gerald Angerbauer, Vorsitzender des Bezirksvereins der Volkshilfe Oberösterreich in Steyr.

Der Vorsitzende der Volkshilfe ist mit Michael Schodermayr ebenfalls ein Steyrer. Er freut sich schon auf einen lustig-bissigen Abend am kommenden Mittwoch: "Wir sind als Sozialorganisation auch nicht auf den Mund gefallen, wenn es darum geht, Grundwerte zu verteidigen und für schwächere Menschen einzustehen. Insofern passen Scheuba und Klenk gut zur Volkshilfe und ins Museum Arbeitswelt."

"Sag du, Florian …": Polit-Talk mit Florian Klenk und Florian Scheuba. Mittwoch, 24. April, 19.30 Uhr, Museum Arbeitswelt

Florian Scheuba ist bereits mehrfach preisgekrönt und seit vielen Jahren als Kabarettist, Autor und Schauspieler bekannter und erfolgreicher Satiriker. In der Form des investigativen Kabaretts beschäftigt er sich in seinen Programmen, Kolumnen und Büchern seit Jahren mit der österreichischen Gesellschaft, Politik und Realität.

Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung "Falter", wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für seine journalistische Aufdeckungsarbeit ausgezeichnet. Bekannt ist er für seinen investigativen Journalismus zu den Themen Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Menschenhandel und Missstände im Justiz- und Polizeiapparat.

