Tierischer Empfang auf dem Kablhof: Die vier Hofkatzen faulenzen in der Sonne. Eine Hühnerschar begehrt gackernd den Vorrang in der Zufahrt. Hofhund Luna trottet dem Neuankömmling entgegen. Landwirtin, Reitlehrerin und BOKU-Absolventin Verena Kirchmayr (34) striegelt ein Isländer-Pferd. Während des Sommers hat sie in ihrem kunterbunten Tierparadies Kindergruppen betreut.