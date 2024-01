Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf für die Grün-Weißen aus Kremsmünster

Um sogenannte "Big points" ging es für den TuS Raiffeisen Kremsmünster zum Auftakt der Rückrunde in der Hallenfaustball-Bundesliga. Gegen Tabellennachbar Seekirchen musste die Winterleitner-Truppe auswärts einen Sieg einfahren, um sich im Abstiegskampf einen kleinen Punktepolster zu verschaffen.

Hochkonzentriert gewannen die Kremstaler Satz 1 mit 11:5. Satz 2 ging mit umgekehrtem Ergebnis an die Hausherren. Daraufhin stellte der TuS um, brachte Routinier Stefan Winterleitner, der mit Laurenz Hübner und Bernie Sinnhuber die Abwehrreihe bildete, und Kremsmünster siegte 11:7. Seekirchen erzwang in Folge seinerseits durch ein 11:7 einen Entscheidungssatz. In diesem lag die TuS-Fünf rasch 0:3 zurück, dreht danach aber die Partie. Florian Winterleitner fixierte mit einem Service-Ass den 11:6-Erfolg im fünften Satz. Nach diesem 3:2-Sieg hat Kremsmünster nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Seekirchen einnimmt.

Dass in den Kremstalern weiterhin auch Potenzial für weiter oben schlummert, bewiesen sie schon zuvor im Match gegen Titelverteidiger und Europacupfinalist Union Freistadt. Die Grün-Weißen starteten als krasser Außenseiter stark und knöpften den Mühlviertlern den Eröffnungssatz dank toller Serviceleistung von Daniel Kraus mit 14:12 in der Verlängerung ab. Danach erhöhte Freistadt den Druck, gewann den zweiten Durchgang knapp mit 11:8 und konnte dadurch den Siegeswillen der Kremstaler brechen. Die weiteren Sätze endeten 11:6 und 11:7, das Spiel ging mit 3:1 an Freistadt.

