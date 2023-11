Wichtelwerkstatt zieht in eine ehemalige Fleischhauerei ein

Es ist wieder eine neue Idee, mit der die Dorfgenossenschaft "Ums Egg" den Ortskern der Ennstalgemeinde beleben will: Im seit Wochen leer stehenden Geschäftslokal der ehemaligen Fleischhauerei Schachner, in der zuletzt eine Strickwerkstatt beheimatet war, zieht aktuell die Wichtelwerkstatt der Genossenschaft ein. Der vor fünf Jahren als österreichweiter Pionier gegründete Nahversorger betreibt mittlerweile Standorte in Losenstein ("Ums Egg"), am Steyrer Wieserfeldplatz ("Steyrdorfladen") sowie in den steirischen Gemeinden Ardning und Pruggern ("Regionalregal").

"Wir waren auf der Suche nach Räumlichkeiten, um größere Aufträge für das Weihnachtsgeschäft mit Geschenkboxen und Nikolaussackerln für Kunden und Firmen abwickeln zu können", sagt Bernd Fischer, Geschäftsführer von "Ums Egg". Und da sei man direkt gegenüber dem eigenen Laden bei der Familie Schachner fündig geworden. "Brigitte Schachner war sofort begeistert und hat uns ihre Räumlichkeiten für die Wichtelwerkstatt für die nächsten beiden Monate sogar kostenlos zur Verfügung gestellt, solange sich kein neuer Mieter gefunden hat", sagt Fischer. "Hier finden wir genug Platz vor, um vor Weihnachten die gestiegene Nachfrage nach Geschenksets umsetzen zu können."

Es sei dies ein neues Service von "Ums Egg", das zu einem zweiten Standbein der Genossenschaft werden solle: die Zusammenstellung von Geschenkboxen mit regionalen Produkten aus dem Sortiment der mittlerweile mehr als 90 Lieferanten für Kunden und Mitarbeiter von Firmen. "Wir haben in der Wichtelwerkstatt zahlreiche Aufträge für einige auch größere Unternehmen aus Steyr und der Umgebung."

Auf Regionalität wurde auch bei der Schaufenstergestaltung für das Pop-up geschaut: Die hat mit der Grafikerin Daniela Fößleitner spontan ein Mitglied aus Ardning übernommen.

Fischer: "Uns ist wichtig, dass es auch nach der Wichtelwerkstatt weitergeht." Interessenten für das Geschäftslokal können sich bei Brigitte Schachner, 0650/3454222, melden. Kontakt zur Wichtelwerkstatt: einkauf.losenstein@ums-egg.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

