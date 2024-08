KlangRede-Festival: Weyer lockt mit einem Staraufgebot

Günther Groissböck, Maria Hofstätter, Florian Scheuba und Robert Palfrader sind nur einige jener Namen, mit denen die Intendantinnen Petra Hartlieb und Evelyn Schörkhuber ins Ennstal locken wollen. Die dritte Auflage des von ihnen vor zwei Jahren aus der Taufe gehobenen KlangRede-Festivals geht von 4. bis 8. September in Weyer mit einem Abstecher nach Waidhofen über die Bühne.

"Wir wollten alle berühmten Kinder der Weyrer Gegend versammeln und jene dazuholen, die irgendwann auch mal vom Land in die Stadt geflüchtet sind und heute mit Freude wieder zurückkehren", sagt die aus Weyer stammende Sopranistin Schörkhuber.

Mit dem 75-jährigen Jubiläum des Friedens- und Vermittlungsprojekts "Jeunesse" und Anton Bruckners 200. Geburtstag werden gleich zwei Geburtstage beim Festival gefeiert. Den Auftakt macht ein Bruckner-Geburtstagskonzert am Mittwoch, 4. September, in der Pfarrkirche Weyer mit Musikern der Wiener Philharmoniker und Symphoniker, dem Streichquartett von Birgit Kolar sowie Starbassist Groissböck. Dieser spricht tags darauf auch im neuen Dokfilm von Astrid Bscher "Ich leb allein in meinem Himmel" in der Filmbühne Waidhofen. Am Freitag liest Hofstätter, begleitet von Groissböck und Alexandra Goloubitskaia im Egererschloss aus Briefen und Tagebüchern aus Kriegszeiten. Ebenfalls im Egererschloss Weyer präsentiert Hartlieb am Samstag ihren Politkrimi "Freunderlwirtschaft", moderiert von Scheuba. Den Abschluss bildet die Sonntagsmatinee mit Palfrader und dem Quartett Potzmann/Fruhwirth "Ein paar Leben später".

Weitere Infos: www.jeunesse.at/klangrede

