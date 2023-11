Weyer: 51-Jähriger und Sohn (14) konnten sich retten, Haus brannte nieder

Am Donnerstag kurz vor 7 Uhr nahm der 51-jährige Hausbesitzer Brandgeruch wahr. Als er nachschaute, sah er vom angrenzenden Gebäude, einem Holzschuppen, bereits Rauch aufsteigen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Doch in der Zwischenzeit breitete sich der Brand schnell aus und griff auch auf das Wohnhaus - ein Haus in Holzbauweise - über.

Der Besitzer und sein 14-jähriger Sohn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand aber auch das Wohnhaus in dem dicht verbauten Siedlungsgebiet schon in Vollbrand.

Bereits bei Ankunft der Feuerwehren stand das Haus im dichten Siedlungsgebiet in Vollbrand. Bild: Feuerwehr

Umliegende Häuser konnten von den Feuerwehren vor den Flammen bewahrt werden, wurden durch die enorme Hitze aber stark beschädigt. Das Haus des 51-Jährigen brannte vollständig nieder, die im angrenzenden Carport abgestellten Fahrzeuge wurden völlig zerstört.

Bild: Feuerwehr

Jetzt soll die Brandursache ermittelt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haus, Carport und Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Bild: Feuerwehr

