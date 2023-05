Weyer: Eva Aigner ist neue Direktorin an den Berufsbildenden Schulen

Eva Aigner hat kürzlich offiziell die Schulleitung der Berufsbildenden Schulen Weyer (BBS) übernommen. Ihre Führungsqualitäten und ihren Teamgeist hatte sie als engagierte Pädagogin und provisorische Leiterin zuvor bereits bewiesen. Gefragt nach ihren Vorhaben, nennt die neue Leiterin einen starken Schulstandort und eine fundierte fachliche Ausbildung als Ziele. Für Aigner ist eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums untrennbar verbunden mit einem guten Bildungsangebot in der Region: "Es ist von Bedeutung, den Bildungsauftrag nicht allein den Städten zu überlassen, sondern auch im ländlichen Raum zukunftsorientierte Ausbildungen zu ermöglichen."

An den Berufsbildenden Schulen Weyer sind drei Schultypen unter einem Dach vereint. Die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Wirtschaft (HLW) sowie die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLT) schließen mit der Reife- und Diplomprüfung ab und bieten neben einer Berufsausbildung auch den Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen. Die 3-jährige Hotelfachschule (HF) ermöglicht den schnellsten Weg in den Beruf in einer Branche, in der Fachkräfte dringend gebraucht werden. Ausbildungen wie das Zertifikat zum staatlich anerkannten Fitnessinstruktor oder Jungbarkeeper runden das Bildungsangebot ab.

"Mit ihren Pflichtpraktika im In- und Ausland erwerben unsere Schüler wertvolle Fähigkeiten, besonders im Umgang mit Kunden", sagt Direktorin Aigner. Sie stammt aus Ohlsdorf im Bezirk Gmunden, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Nach dem Gymnasium studierte sie Englisch und Geschichte für Lehramt an der Universität Wien und der University of Edinburgh in Schottland. 2002 führte sie ihre erste Anstellung nach Weyer, wo sie seither tätig ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weyer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.