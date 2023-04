Weyer: Achtjährige nach Scooter-Unfall in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Das berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag. Das Mädchen war nach dem Schulunterricht mit einem Micro-Scooter einen steil bergab führenden Verbindungsweg gefahren, ihr 15-jähriger Bruder war hinter ihr gegangen. Plötzlich fuhr sie gegen einen Alusteher eines Stiegenabganges. Sie stürzte auf den Asphalt und fiel dabei so unglücklich, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog. Eine Gemeindeangestellte hatte den Unfall bemerkt, alarmierte sofort die Rettung und leistete Erste Hilfe. Rettung und Notarzt stabilisierten das Kind und lieferten es in das Krankenhaus Waidhofen ein, wo es in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde, schilderte die Polizei weiter. Danach wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Die Mutter wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

