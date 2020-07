71-Jähriger bei Motorradunfall tödlich verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark war gegen 14.40 Uhr auf der L1337 in Weyer (Bezirk Steyr-Land) in einem Kreuzungsbereich mit einer 49-jährigen Autofahrerin kollidiert. Der 71-jährige Biker kam dabei zu Sturz und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.