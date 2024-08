Wettfahrt am Mobilitätstag: Das Auto ist nicht Favorit

Das hat schon Tradition beim alljährlichen Steyrer Mobilitätstag: Für einen Autofahrer, einen Fahrgast der Stadtbetriebe und einen Radfahrer wird von einem gemeinsamen Start aus ein gemeinsames Ziel vorgegeben. Wer schafft als Schnellster die Strecke? Der Mann und die Frau am Lenkrad des eigenen Wagens sind es nie, auch im vergangenen Jahr verlor der Autofahrer als Letzter das Rennen gegen den radfahrenden Immobilienfachmann und VP-Gemeinderat Harald Peham, der auch den Stadtbus abhängte. "Die Strecke von der Ennsleite zum Stadtplatz geht immer bergab und wir mussten mit der Linienführung eine Schleife drehen, aber ich gönne ihm den Sieg", sagt der Betriebsleiter der Stadtbetriebe Steyr (SBS), Georg Stimeder, seines Zeichens SP-Gemeinderat. Bei der Neuauflage heuer am 20. und 21. September möge wieder entweder der Radfahrer oder der Buschauffeur gewinnen, hofft Stimeder als einer der Hauptorganisatoren der Mobilitätstage: "Natürlich wollen wir Alternativen zum individuellen Autoverkehr aufzeigen". Die SBS geben zu diesem Zweck Einzelfahrscheine aus, die sogleich als Tagesticket gelten. Am Samstagvormittag werden am Stadtplatz Radsportler für ein Charityprojektauf Ergometern in die Pedale treten, während auf dem Pflaster klimafreundliche Fahrzeuge – müssen nicht nur Autos sein – zur Besichtigung geparkt werden. Auch BMW steht nicht abseits. Gemeinsam mit der Zukunftsregion Steyr und dem Campus der FH Steyr will man Wissensgrundlagen zu nachhaltiger Mobilität mit relevanter CO2-Einsparung liefern. Im Motorenwerk finden Vorträge und Podiumsgespräche zu dem Thema statt. Parkplätze für die Zuhörer sind keine vorgesehen, denn die Anreise wird umweltfreundlich per Shuttlebus organisiert, der im Taktverkehr vom Stadtplatz über den Bahnhofsplatz rotiert.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer