Westspange wurde vom Land nun auf "Grün" geschaltet

Was für die einen eine Bankrotterklärung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz ist, wird von großen Teilen der Steyrer Politik als Meilenstein begrüßt: Bei einer von Wirtschaftsstadträtin Evelyn Kattnigg (FP) eingefädelten Vorsprache des Stadtsenates bei Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) wurde die weitere Vorgehensweise in Sachen Westspange besprochen.