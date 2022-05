Vor dem Hintergrund des geplanten Baus der Westspange Steyr haben die Initiative "Grüngürtel statt Westspange", Klimafokus Steyr und die Klimaplattform "da Huat brennt” gemeinsam den Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seiß zu einem Vortrag samt Diskussion ins Museum Arbeitswelt geholt. Der 52-jährige Mahner einer fehlgeleiteten Politik, der seine ersten vier Lebensjahre in Steinbach an der Steyr verbracht hat und mittlerweile in Wien lebt, wird am Freitag, 13.