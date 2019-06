Westspange: Grundbesitzer lassen auf ihren Feldern keine Probebohrung zu

Man will weiter im Gespräch bleiben. Das war das Ergebnis eines Zusammentreffens von vier Grundstückseigentümern an der Trasse der geplanten Steyrer Westspange mit Spitzenbeamten des Landes Oberösterreich vor wenigen Tagen im Steyrer Rathaus.

Anlass der Dienstreise nach Steyr war für die Unterhändler von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner die Weigerung der Bauern, Techniker des Landes für Probebohrungen auf ihre Liegenschaften zu lassen. Einer der Verweigerer, der Eierproduzent Jürgen Hutsteiner, sagte den Verhandlern des Landes gleich am Beginn, dass sie sich bei ihm keine Mühe zu geben bräuchten. Hutsteiner, Aktivist beim Steyrer Klimaforum und Besitzer eines Elektroautos mit eigener Solartankstelle, sieht in nahezu jedem neuen Straßenkilometer einen Schritt zur Klimakatastrophe. "Wir müssen aufhören, noch mehr Land zu versiegeln und noch mehr Treibhausgas in die Luft zu blasen", sagt der Landwirt, der, wo es geht, jede Autofahrt vermeidet und aufs Fahrrad steigt.

Die Straßenplaner des Landes wissen, dass sie bei Hutsteiner auf Granit beißen. Ein weiterer Grundeigentümer hat am Vortag der Sitzung im Rathaus eine ablehnende Stellungnahme gemailt, ein Nachbar am Telefon sein Kommen zu der Unterredung abgesagt.

Für die Straßenbauabteilung des Landes sind die Erkenntnisse der Sondierungen unerlässlich. Nur wenn man die Bodenbeschaffenheit kenne, könne man die Straßendämme so ausgestalten, dass sie bei Regengüssen nicht weggeschwemmt würden. "Die Bohrungen sind unerlässlich, um das Projekt in weiterer Folge fachgerecht planen zu können", sagt Marco Sterk vom Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Zwischenzeitlich hätten bei den drei anderen Grundeigentümern außer Hutsteiner Lokalaugenscheine stattgefunden, und dabei sei "aus derzeitiger Sicht vor Ort eine Einigung erreicht" worden, sagt Sterk. Den Grundstückseignern seien Angebote für eine "vorübergehende Grundinanspruchnahme" gemacht worden, wofür sie bis 12. Juni Bedenkzeit hätten.

Wer danach weiter die Zustimmung verweigere, gegen den würde ein Behördenverfahren eingeleitet, um Bohrungen zu erzwingen.

