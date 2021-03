Werndls Werkstatt: "Am Ende sind alle immer ziemlich dreckig, aber glücklich"

Normalerweise funkt und spritzt es in seiner Metall-Werkstatt, begleitet vom Leuchten der Augen in glücklichen Gesichtern. Mario Werndl, über Ecken mit dem legendären Steyrer Josef Werndl verwandt, bietet in seinem Atelier Schmiede-Workshops für Kinder an, ebenso für Frauen, Stammtischrunden oder Firmen. Es ist aber nicht nur der Name, der in dieser Stadt für außergewöhnliche Qualität bürgt.