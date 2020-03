„Werden bombardiert“: 460 Arbeitslose und mehr als 100 Kurzarbeitanfragen in nur zwei Tagen

Die Arbeitslosenzahlen sind im AMS-Bezirk Steyr seit Montag sprunghaft gestiegen. Bis heute früh haben innerhalb von nur zwei Tagen bereits 460 Menschen ihren Job verloren. „Mitte März sind die Zahlen unter die 3000er-Marke gesunken, jetzt liegen wir bei deutlich über 3300“, sagt Hubert Heindl, Leiter des Arbeitsmarktservice Steyr. Sämtliche Mitarbeiter seien damit beschäftigt, die Anträge der Betroffenen anzunehmen und zu bearbeiten. Die Vermittlungstätigkeit für neue Jobs – die es mit Ausnahme des Lebensmittelhandels aktuell auch so gut wie nicht gibt – sei komplett eingestellt worden. Heindl: „Wichtig ist derzeit, dass die Menschen versorgt werden und ihr Arbeitslosengeld erhalten.“ Aktuell sei es sogar möglich, sich rückwirkend arbeitslos zu melden. Denn zwischendurch waren die Leitung immer wieder zusammengebrochen, Anträge konnten so gar nicht entgegengenommen werden. Die Leute seien aber sehr diszipliniert, sagt Heindl.

Extrem sei die Situation allerdings auch bei den Anfragen bezüglich Kurzarbeit. „Wir werden regelrecht bombardiert“, bestätigt Heindl, „aber wir können aktuell noch keine verbindlichen Aussagen treffen.“ Die Richtlinien würden sich immer wieder ändern, die endgültige Version für die Kurzarbeit lasse in dieser Krisensituation noch auf sich warten.

Darüber, welche Firmen sich um Kurzarbeit bemühen, schweigt sich Heindl noch aus: „Aber das geht von großen Firmen bis hin zu ganz kleinen mit ein, zwei Mitarbeitern.“ Das Ende der Fahnenstange habe man noch lange nicht erreicht.

Wie die OÖNachrichten dennoch in Erfahrung bringen konnten, dürften sich alleine in der Region Steyr mehr als 100 Betriebe für Kurzarbeit interessieren. Dem Vernehmen nach sollen sich darunter auch die ganz großen Leitbetriebe der Region, die in der Automobilbranche beheimatet sind, also BMW und MAN, befinden. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht, die Sprecher der beiden Betriebe waren nicht erreichbar.

Indes kommt auch vom ÖGB Steyr der Aufruf an die Betriebe, die Mitarbeiter nicht in die Kündigung zu drängen, sondern bei den geplanten Corona-Kurzarbeitszeitmodellen zuzugreifen.

„Wir können sehr gut verstehen, dass viele Unternehmen unter Druck sind und daher Nervosität herrscht. Es ist aber gerade jetzt besonders wichtig, Ruhe zu bewahren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nur so können wir diese Krise bewältigen und die langfristigen Folgen für unsere Gesellschaft gering halten“, sagt Andreas Brich, Regionalvorsitzendes des ÖGB und BMW-Betriebsrat.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at