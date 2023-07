Werbung für den Radsport und für die Stadt Steyr

Einige Radsportfans mussten sich am Mittwochnachmittag beeilen, um es noch rechtzeitig zur Zielankunft auf den Stadtplatz zu schaffen. Die Teilnehmer der Tour of Austria bewältigten die fast 200 Kilometer von St. Johann nach Steyr im Eilzugtempo. Mit mehr als 47 km/h im Schnitt stürmten die Radfahrer auf das Ziel in Steyr zu. Dort war alles angerichtet für ein Grande Finale. Die Zuschauer standen dicht an dicht vom Grünmarkt bis zur Enge.