Wer Lust aufs Singen hat, darf bei Chor mitsingen

Chorleiterin Julia Auer und alle Sängerinnen und Sänger des Vereins laden dazu an mehreren Schnupperterminen herzlich ein. Frauen und Männer, die gerne singen und dies auch in einem Chor tun möchten, sind dabei willkommen. Sowohl im Männerchor, Frauenchor als auch im gemischten Chor besteht die Möglichkeit dazu.

Die Schnuppertermine finden am Freitag, 26. Mai, von 19 bis 21 Uhr sowie am Freitag, 16. Juni, von 19 bis 21 Uhr im Probenraum in der Berggasse 4 im 1. Stock statt. Fragen dazu beantworten Chorleiterin Julia Auer (0676/9684444) und Sängerlust-Obmann Siegfried Gegenhuber (0664/8163403).

