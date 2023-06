"Wer ist Kasperl? Lamprecht sollte sich bei Bürgern entschuldigen"

"Ich lasse nicht die 31 Gemeinderäte als lauter Kasperl oder Marionetten in einem Theater abstempeln", sagt Ewald Steiner, das stoße ihm sauer auf: "Da wird der Gemeinderat in eine Nische gestellt, in die er nicht gehört und die er nicht verdient." Der Fraktionsvorsitzende der SP Kremsmünster ist entsetzt über eine Aussage von Vizebürgermeister Christian Lamprecht.