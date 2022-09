Wer gewinnt den Music Award Steyr? Abstimmen ist noch bis Freitag möglich

43 Bands aus der Region haben sich in den vergangenen Jahren um den Sieg beim Music Award Steyr (MAS) beworben. Bei der dritten Auflage sind 15 Bands und Musiker aus ganz Oberösterreich am Start. Aktuell läuft das Publikumsvoting, danach entscheidet eine Fachjury darüber, an wen heuer der Hauptpreis, ein professioneller Musikvideodreh, geht. Die Chance, den eigenen Lieblingsmusiker in eine Topposition zu bringen, gibt es noch bis einschließlich Freitag auf www.musicawardsteyr.at. Hier können auch sämtliche Musikbeiträge angehört werden.

Alle 15 Beiträge zum Reinhören

"Dass heuer wieder 15 Musiker und Bands mitmachen, zeigt, wie begehrt ein Erfolg beim Music Award ist", sagt Tobias Kammerhofer von der Agentur Werbeberg, der gemeinsam mit Stefan Kern von Musikinstrumente Kern und Günter Stöffelbauer von der Eventagentur High Jump den von den OÖNachrichten unterstützten MAS zum dritten Mal organisiert. Die Bandbreite der Beiträge reicht von Pop über Rock ’n’ Roll und Mundartmusik bis zu Hip-Hop junger Künstler. "Es geht beim MAS u. a. darum, herzuzeigen, wie viel unsere Region musikalisch zu bieten hat", sagt der 26-jährige Kammerhofer, der mit dem Award aufstrebenden Musikern eine Chance bieten und zugleich die lokale Szene beleben will.

In den Vorjahren wurden bei der Online-Abstimmung für die Bands mehr als 56.000 Stimmen abgegeben. Heuer endet die Publikumswahl am 30. September, danach tritt eine Fachjury, bestehend aus fünf Prominenten aus der Musikbranche, zusammen. Am 1. November steht der Sieger fest, am 11. November folgt die Prämierung.

Kostspieliger Hauptpreis

Einer der Juroren ist Wolfger Buchberger, Gründer des Pop-BORG Linz, in dem unter anderem Künstler wie Folkshilfe, Krautschädl, Lou Asril sowie Musiker der Bands Bilderbuch, Parov Stelar oder Lemo die Schulbank gedrückt haben. "Der Music Award Steyr motiviert Bands in der Region, sich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Hauptpreis ist eine tolle Sache, handelt es sich doch um eine sehr kostspielige Angelegenheit", sagt Buchberger. Die Förderung junger Musiker sei ihm seit jeher ein großes Anliegen. Neben ihm zählen noch die Musikproduzenten Paul Katzmayr und Wolfgang Pammer, Kulturmanager Wolfgang Pfeiffer sowie Radiomacher Loucaz Steinherr zur Fachjury.

Abgestimmt werden kann unter anderem auch für den Steyrer Rapper Mike Stone, der seinen Song "Billz" eingereicht hat, oder für die Bad Haller Formation "Park ’n’ Ride" mit "Friendshipsong". Die weiteren MAS-Teilnehmer sind Bastards Mustard mit "Gave My Heart", Bianca-Therese ("A Time of Broken Dreams"), Chevapcici ("Liebeslied #7"), der aktuell in Führung liegende dnbmoo ("Would Not Let You Down"), Ethiko ("Schöne Stadt"), Juke West & The Band ("Stop the War"), Kaljeezy ("wastedfaded"), One Last Glance ("Gasoline"), Sina Moonlake ("Undone"), conTrust ("Daham"), Cecilia ("Northpole"), Schlogtausch ("Du sogst ma geh") und The Golden Blades ("Golden Blade").

Unterstützt wird der MAS 2022 von den OÖN sowie Steuerberater GRS Gstöttner Ratzinger Stellnberger, Leisch Installationstechnik, Mitterhuemer Elektrotechnik, Obermair Immobilien, Riegler Metallbau, Raiffeisenbank Steyr, Zipfer Bier und PK Music Solutions.