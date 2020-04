Das Spiel mit dem schwarzen Mann könnte unser Kanzler noch im Kindergarten gespielt haben. So jung ist er nun auch wieder nicht. Es war ja lustig. Und wir Kinder sind immer ganz aufgeregt hin und her gelaufen, bis wir doch erwischt wurden. Und es wäre auch heute durchaus ein Mittel gegen den Bewegungsmangel, der aktuell stark am Pranger steht. Man müsste ja nicht vorm schwarzen Mann davon laufen, man könnte schließlich auch vorm türkisen... Lassen wir das.