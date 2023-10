Wenn Tiere zu retten sind: Amstettner Feuerwehr probte den Ernstfall

In Todesangst schlugen die drei Pferde mit ihren Hufen aus, dass von den zertrümmerten Brettern die Holzfasern spritzten. Stefan Schaub, den schweren Atemschutz vor dem Gesicht, peitschte sie von einer Nachbarbox mit einer Gerte aus dem lichterloh brennenden Stall, Feuerwehrkameraden trieben die durch die herabfallende Glut in Panik geratenen Tiere mit dem Wasserstrahl ins Freie. Der Einsatz am Welttierschutztag auf dem Gehöft der Familie Gruber auf der Oiden in Amstetten war zum Glück nur eine Übung und kein Ernstfall wie jener vor zwanzig Jahren. "Wir haben uns gedacht, dass es an der Zeit ist, einmal eigens eine Tierrettung zu trainieren", sagt Schaub, der Einsatzleiter der Spezialübung war. Übungsannahme war, dass in den Heustadel der Blitz eingeschlagen hat, worauf sich ein Großbrand auf den ganzen Bauernhof ausbreitete.

Nachdem fünf Menschen aus den Rauchgasen gerettet wurden, war es für acht Schafe in dem laut Übungsannahme verqualmten Stall schon brenzlig. "Mit Tieren läuft die Kommunikation bei der Rettung ganz anders als bei Menschen", sagt Schaub. Vom schweren Atemschutztrupp, der immer zu Bergungen vorgeschickt wird, sind die wenigsten Landwirte, die mit dem Umgang mit Nutzvieh vertraut sind. "Es ist wichtig, dass man trotz der Notlage beruhigend auf die Tiere wirkt", sagt Schaub. Bevor die Tiere aus dem Gefahrenbereich befreit werden, müssen Feuerwehrkräfte ein Spalier bilden, durch das das Vieh auf eine sichere Wiese geleitet wird. Die drei Pferde vor zwanzig Jahren konnten erst nach einer wilden Flucht am anderen Stadtende eingefangen werden, erinnert sich Schaub. Die Evakuierung der Schafe hat bei der Übung auf dem Gruberhof geklappt. "Die Tiere waren in kürzester Zeit und geordnet draußen", sagt Schaub, "für unsere Leute sind es wertvolle Erfahrungen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer