Wenn Steinbacher über Grenzen hinweg an einem Strang ziehen

Steinbach in Thüringen, ein pittoresker Ort mit knapp 1200 Einwohnern, erhielt vergangenen Freitag in Hinterstoder den "Europäischen Dorferneuerungspreis" in Silber. Seit 2012 befindet sich Steinbach in einem Gemeindeverband mit der nahe gelegenen Stadt Bad Liebenstein im Wartburgkreis. Im Zuge der Gemeindezusammenlegung begann zunächst die Suche nach der eigenen Identität und anschließend jene nach einer Dorferneuerung.

"Steinbacher Weg"

Bei den Bemühungen, ihrem Ort neues Leben einzuhauchen, entdeckten die Steinbacher aus Thüringen 2017 den sogenannten "Steinbacher Weg", der 1987 unter dem damaligen Bürgermeister Karl Sieghartsleitner in Steinbach an der Steyr entwickelt wurde. War es zunächst nur das Interesse an der erfolgreichen und innovativen Entwicklung der gleichnamigen Gemeinde in Oberösterreich, fielen den Thüringern wenig später auch zahlreiche topografische und historische Ähnlichkeiten der beiden Orte auf: Da gibt es die Kirche, die am höchsten Punkt des Ortes markant hervorragt, den im Hintergrund auf einem steilen Hang angelegten Friedhof, das Messerergewerbe und nicht zuletzt natürlich den gemeinsamen Namen.

Historische Gemeinsamkeiten

Vor ziemlich genau vier Jahren war es dann so weit: Ein direkter Kontakt wurde geknüpft, Besuche im Steyrtal und in Thüringen folgten, Arbeitsgruppen fanden sich zusammen, und der Antrag für ein transnationales LEADER-Projekt wurde auf Schiene gebracht. Einen Tag nach der Preisverleihung trafen sich nun die Fachdelegationen beider Orte im Hotel Explorer in Hinterstoder zu einem regen Gedankenaustausch. Dabei wurden erste Arbeitsgruppen festgelegt, die sich mit der Nutzung leerstehender Gebäude, der direkten Vermarktung von regionalen Produkten, der Gründung einer Netzwerkgenossenschaft und der Aufarbeitung historischer Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede beschäftigen sollen. Als Projektträger werden der Verein "Steinbacher Zukunft" mit Obmann Bürgermeister Christian Dörfel und die "Stadt Bad Liebenstein" mit Bürgermeister Michael Brotführer verantwortlich zeichnen.