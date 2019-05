Wenn Schmieröl und Roheisen das Gedächtnis plötzlich stimulieren

Die Volkshilfe und das Museum Arbeitswelt haben sich für ein innovatives Projekt zusammengetan: Im Rahmen einer speziell auf Menschen mit Demenz ausgerichteten Führung können Betroffene die Ausstellung "Arbeit ist unsichtbar" genießen – und damit auch ein Stück weit die eigene Vergangenheit erleben.

"Hier bin ich geschwommen", erzählt Anna Pechar und deutet auf die Steyr, die am Museum vorbeifließt. Die 80-Jährige hat mit 18 Jahren in den Steyr-Werken Kugellager hergestellt, genau für jene Firma, die sich früher in den Hallen des Museums befand.

Pechar ist regelmäßige Besucherin des Tageszentrums "Lichtblick" für Menschen mit Demenz. "Menschen mit einer demenziellen Erkrankung vergessen vieles, das ist das typischste Symptom der Erkrankung", erklärt Doris Reitmayr, Ergotherapeutin und Leiterin des Tageszentrums: "Es gibt aber Möglichkeiten, Erinnerungen zu wecken, vor allem welche aus den früheren Lebensjahren."

Musik weckt Erinnerungen

In den Tageszentren der Volkshilfe werden Menschen mit Demenz professionell und liebevoll betreut, etwa mit Gedächtnistraining, Bewegungsübungen, Basteln oder Singen. Dabei stehen stets der Mensch und seine Ressourcen im Vordergrund. "Manche Menschen erkennen ihre Kinder nicht mehr, können aber die Schlager aus ihrer Jugend auswendig mitsingen", sagt Reitmayr, "wir konzentrieren uns nicht auf das, was fehlt, sondern auf das, was möglich ist. Mit diesem Museumsbesuch versuchen wir, einen neuen, innovativen Weg zu gehen."

Wenn im Tageszentrum Erinnerungen über Musik geweckt werden, ermöglichen die beiden Kulturvermittler Martin Hagmayr und Philip Templ dies im Museum über andere Sinneswahrnehmungen: Bilder, Riechdosen mit Schmieröl oder Holz und Tastobjekte wie Roheisen oder Werkzeuge von anno dazumal schlagen Brücken in die Vergangenheit. "Die hab ich früher gemacht", lächelt Pechar und erklärt routiniert den Aufbau eines Kugellagers.

Stefan Waldmann, der in den 70er Jahren ebenfalls in den Steyr-Werken gearbeitet hat, hätte beinahe das Arbeitsbuch eingesteckt. Instinktiv, denn darin wurden früher die Stationen eines Arbeitslebens vermerkt. Man achtete penibel darauf, es nicht zu verlieren.

"Bei dieser Führung geht es nicht um Wissensvermittlung", sagt Reitmayr. Vielmehr habe sie das Ziel, individuelle Erlebnisse der Teilnehmer einzubinden. Menschen mit Demenz und anderen Beeinträchtigungen in die Mitte der Gesellschaft holen, sie teilhaben lassen am europäischen Kulturerbe, das ist das Ziel des EU-geförderten Projekts COME-IN!, das Museen bei der Umsetzung von Barrierefreiheit unterstützt. Dazu gehört etwa die Anschaffung der Tastobjekte.

Was zählt, ist das Menschliche

Während die Herren in der Gruppe einen "Fetzenfußball" durch die Runde reichen und sich an manche Partie erinnern, erzählt Pechar im originalgetreu nachgebauten Arbeiterwirtshaus von den legendären Nächten, die sie dort einst verbracht hat. Mit jedem Ausstellungsstück, mit jedem Bild kehren Erinnerungen zurück, wird die eigene Vergangenheit lebendig.

Für den Schluss haben Hagmayr und Templ einen Blick in die Zukunft vorbereitet. Roboterdame Pepper begrüßt die Gäste, tanzt und beantwortet Fragen. Ob die Besucher glauben, dass Roboter eines Tages das Arbeitsleben der Menschen erleichtern werden? "Auf jeden Fall", lautet der einhellige Tenor. "Aber das Menschliche geht verloren", wirft Anna Pechar nachdenklich ein. "Das Menschliche", sagt Reitmayr, "ist das, was letztlich zählt."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at