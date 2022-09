Der 33-jährige Ternberger wurde kurz nach 20 Uhr in einem Gasthaus in Steyr gesehen, dass er Lebensmittel gestohlen hatte. Als die Mitarbeiter ihn darauf ansprachen, bedrohte er sie mit dem Umbringen: "Wenn ihr die Polizei ruft, bringe ich euch um." Dann flüchtete der Mann. Eine Polizeistreife konnte ihn aber wenig später anhalten und festnehmen. Dabei bedrohte der Dieb auch die Polizisten mit dem Umbringen. Der 33-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum nach Linz gebracht.