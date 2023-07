"Wenn es nicht original ist, dann ist es kein Oldtimer"

"Steyr ist ein Wahnsinn", schwärmte ein Teilnehmer der Ennstal-Classic nach dem Triumphzug der Boliden über den Stadtplatz. Eine Menschenmenge jubelte den Fahrern und vor allem vielen Motorsport-Klassikern auf vier Rädern zu. Passend zur Kulisse zeigte sich auch das Wetter gestern Nachmittag von der Sonnenseite. Das war zuvor nicht immer so: Hagel und Starkregen machten den Fahrern etwa auf der Nockalmstraße das Leben schwer.

"Ich bewundere die Fahrer, die da in ihren offenen Wagen durchhalten", zollte Wolfgang Porsche seinen Kollegen Respekt. Er ist ein Ennstal-Classic-Veteran und zum 17. Mal am Start.

Nass, aber froh: der Steyrer Cyrus Goldmann Bild: Dunst

Formvollendet: die Marienkirche genauso wie dieser Austin A 35

Mit einem Lächeln und winkend pilotierte einer von mehren Lokalmatadoren – der Steyrer Kieferchirurg Cyrus Goldmann – mit Beifahrer Gerald Gahleitner seinen (offenen) Arnolt Bristol Baujahr 1954 durchs Neutor auf den Stadtplatz. "Ich bin komplett nass, aber hier hereinzufahren ist unbeschreiblich." So sieht das auch der St. Ulricher Wirt und Motorsport-Enthusiast Christian Mayr, der mit Sohn Max in einem BMW unterwegs ist. "Wir liegen ganz gut, so um Rang 50." Die Stimmung in Etappenorten wie Steyr oder Schladming sei sensationell. "Ich bin ja eher der Ins-Land-Hineinschauer, aber es gibt schon richtige Tüftler, die testen und kalibrieren ihre Gefährte mit kalten und warmen Reifen."

Tiefenentspannt: Hans-Joachim Stuck Bild: Dunst

Wie kameradschaftlich es im Teilnehmerfeld zugeht, bewies Ex-McLaren-Rennleiter Jo Ramirez, der sich sofort nach dem Aussteigen bei Mayr entschuldigte, weil er sich auf der Strecke einmal etwas forsch vor ihm hineingezwickt hatte. Bei der Ennstal-Classic geht es weniger um Geschwindigkeit als vielmehr um Gleichmäßigkeit. Viel Wert wird auf Originalität gelegt, egal ob bei Ferrari, Bentley, Porsche oder Mercedes. "Wenn es nicht original ist, ist es kein Oldtimer", sagte ein Teilnehmer. Jubel brandete am Stadtplatz auf, als Rennsport-Legende Hans-Joachim "Strietzel" Stuck ganz gelassen auf den Steyrer Stadtplatz rollte. Für ihn und das Feld war in Steyr noch lange nicht Schluss: Über den Pyhrnpass und Niederöblarn ging es zurück nach Gröbming.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst