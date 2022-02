Wenn es beim Verfassungsgerichtshof pressiert

Der Bösewicht ist das Coronavirus. Damit nicht noch mehr Patienten erkranken und wegen der Überbelegung in Spitälern anstelle der Intensivstation ins Sterbezimmer geschoben werden müssen, schränkt der Staat die Bewegungsfreiheit der Bürger ein und verhängt Ausgangssperren. Der Zwang rüttelt am Fundament des Staates und an den Grundrechten.