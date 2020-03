Wenn ein Virus den Schulalltag völlig verändert

Exemplarisch für die vielen Schulen, an denen aktuell trotz der ungewohnten Herausforderungen tolle Arbeit geleistet wird, haben wir mit Günther Briedl, Direktor an den Neuen Mittelschulen Münichholz und Kopernikus auf der Ennsleite, gesprochen.

Die Situation sei nicht nur eine Herausforderung, sondern für alle Beteiligten auch extrem fordernd. All diese Veränderungen habe man auch sehr schnell umsetzen müssen. „Weder Lehrer noch Schüler oder Eltern haben sich vor wenigen Tagen noch wirklich vorstellen können, was da auf uns alle zukommt“, sagt Briedl, „die Kollegen zeigen großartigen Einsatz, auch wenn vieles neu für sie ist. Aber ein analoges System in nur wenigen Tagen total auf digital umzustellen, war auch eine spannende und befruchtende Aufgabe.“ So müsse nun etwa jeder Lehrer auf die speziellen Bedürfnisse der Schüler einzeln eingehen, da es den gewohnten Dialog zwischen Lehrer und Schüler, an dem die gesamte Klasse teilnimmt, nicht mehr gibt. „Die Korrektur der Arbeiten ist nicht das große Problem. Aber der Kommunikationsaufwand ist enorm“, sagt Briedl, „und wir versuchen auch im Kontakt mit den Eltern zu bleiben, damit auch sie verstehen, was auf ihre Kinder und die Schule da noch alles zukommt, wie sich das Lernverhalten ändern wird.“ Es sei aber natürlich auch für die Eltern eine schwierige, ungewohnte Situation: „Es ist enorm, was sie nun leisten müssen.“

Rudolf „Rudi“ Steininger von der NMS Münichholz Bild: NMS

Briedl nennt einige Beispiele des neuen Unterrichts an seinen Schulen: Rudolf Steininger, Lehrer an der NMS Münichholz, hat im vergangenen Jahr eine iPad-Klasse eingeführt. Nun hält er mit seinen Schülern intensiven Kontakt, indem er mit ihnen via Internet Fragen zu den Arbeitsaufträgen bespricht, diverse Beispiele erklärt und so seinen Schülern in vollem Umfang die Vorzüge von der modernen Form des Unterrichts beziehungsweise der Kommunikation nützen lernt.

Korrigierte Arbeiten von Schülern Bild: NMS

Steiningers Kollegin Elfriede Kreuzer schickte den Kindern als Lehrkraft für Bewegung und Sport ein spezielles Workout, damit auch der Sportunterricht im ganzen Digitalbusiness nicht untergeht.

Elisabeth Stenitzer aus der NMS Kopernikus nimmt Lernvideos auf und begleitet auch so ihre Schüler, die jetzt eine Menge neue Unterrichtsformen im Schnelldurchlauf lernen und umsetzen müssen. Mit Hilfe des iPads können Arbeitsaufträge in Sekundenschnelle mit entsprechendem Feedback an die Schüler zurückgeschickt werden. Briedl: „Kollegin Stenitzer hat übrigens heuer die erste iPad Klasse auf der Ennsleite eingeführt.“

Elisabeth Stenitzer am iPad Bild: NMS

„Die Rückmeldungen meiner Lehrkräfte sind positiv, wenngleich es natürlich dauert, eine tragfähige Struktur mit den Kindern zu erarbeiten“, sagt Briedl, „mit Onlineordner, G-Suite, mit Klassenpinnwänden und diversen anderen Lernplattformen erzielen die Lehrkräfte der NMS Münichholz und der NMS Kopernikus aber jetzt schon tolle Ergebnisse.“ Fakt sei aber: Das Coronavirus werde den Unterricht und die Unterrichtsmethoden in den kommenden Jahren vermutlich völlig verändern.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at