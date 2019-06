Wenn die Atemluft nicht mehr reicht

Zwei junge Frauen haben ihre Heimat verlassen, um ein besseres Leben führen zu können. Dieses bessere Leben ist ihnen aber nicht vergönnt. Ihre aktuelle Situation präsentiert sich überaus prekär. Schlimmer noch: Die Mutter einer der beiden Frauen leidet und stirbt an Lungenkrebs ...

"Durch Sauerstoffmasken atmen" nennt sich jener Text aus der Feder von Mercedes Spannagel, in dem sie das Schicksal der beiden Zuwanderinnen beschreibt – und für den sie am Samstagabend mit dem Manfred-Maurer-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Die junge Wienerin habe das Bewerbsthema "prekär" überzeugend umgesetzt, so die Jury. Die in einer Montage geschilderte Situation sei ins Hoffnungslose gekippt.

1500 Euro für den Siegertext

Der Manfred-Maurer-Literaturpreis wurde erstmals im Rahmen der Steyrer Literaturtage vergeben. Spannagel darf sich über ein Preisgeld von 1500 Euro freuen. Auf dem zweiten Platz (700 Euro) landete die in Linz gebürtige Marie Luise Lehner für den 30-Seiten-Text "Anna. Mindestsicherung". Der dritte Platz (500 Euro) ging an die Lokalmatadorin Hannah Bründl. Die Steyrerin, die in Wien Sprachkunst studiert, war mit dem lyrischen Text "Salzwasser" erfolgreich.

Der Jury, der neben Literaturtage-Initiatorin Karin Fleischanderl die beiden Steyrer Literatur-Experten Marlene Krisper und Gerhard Klausberger sowie der Autor Xaver Bayer angehörten, wurden heuer 120 Einreichungen vorgelegt. Der Preis erinnert an den Steyrer Schriftsteller Manfred Maurer, der nicht nur selbst in seinen Büchern prekäre Geschichten (nach-)erzählte, sondern auch selbst ein prekäres Leben führte und 40-jährig starb. So wie Erich Hackl zählte Manfred Maurer zu den ersten Gewinnern des Literaturpreises "Junges Steyr", den Klausberger bereits in den 1970er-Jahren ins Leben gerufen und durchgeführt hatte.

Eine Veranstaltung, bei der alle drei Preisträgerinnen Einblick in ihr literarisches Schaffen geben, soll im November – ebenfalls in Steyr – stattfinden.

Literaturtage

Massenhaft Besucher waren am Pfingstwochenende zu den diversen Veranstaltungen der Steyrer Literaturtage gestürmt. Zu den Höhepunkten zählten die Lesungen von Margit Schreiner, Arno Geiger und Kurt Palm.