Wenn der Sozialbetrüger in Erklärungsnot gerät

Gut, wenn du als professioneller Sozialbetrüger einen Helfer zur Seite hast, der im Notfall deine Rolle übernimmt – und die deiner Frau noch dazu. Eric Swan geht es so. Der nämlich gaukelt dem Sozialamt vor, gar nicht er selbst und als solcher arbeitslos zu sein.

Als dann unverhofft die Prüferin vom Sozialamt auftaucht, weil sie Swans Unterschrift braucht, muss sich Untermieter Norman Bassett als Swan ausgeben – und (nachdem Swan für tot erklärt wird) als dessen Gattin:

Das ist die Geschichte jenes Stücks, das die Steyrer Volksbühne derzeit einstudiert. Obmann Gottfried Reiger schlüpft in die Rolle des Sozialbetrügers Swan. Als sein Untermieter, der ihm mehrfach aus der Patsche helfen muss, kommt Daniel Hubmer zum Einsatz. Edda Diwald mimt die Dame vom Sozialamt.

"Cash – und ewig rauschen die Gelder", so der Titel der rasanten Boulevardkomödie, gibt es in Kürze im Alten Theater zu sehen. Die Premiere findet am Samstag, 21. September, statt. In der Folge stehen weitere fünf Aufführungen auf dem Programm – genaue Termine und Beginnzeiten in der Übersicht rechts.

Derzeit ist das Bühnenbild, in das nicht weniger als vier Türen eingebaut sind, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Autohauses Opel Wieser aufgestellt. Dort hat die Volksbühne ihr neues Probenlokal eingerichtet. Reiger: "Seit April proben wir schon dort. Erst mit der Generalprobe übersiedeln wir ins Alte Theater."

Dass "Cash" ein Lachschlager wird, scheint jetzt schon garantiert. Das Stück aus der Feder von Michael Cooney hat nämlich noch einige Überraschungen mehr zu bieten – und einige durchaus rührselige Momente obendrein. Dass Swan seinen Lebensunterhalt illegal finanziert, liegt daran, dass er feige ist. Seit zwei Jahren verheimlicht er seiner Gattin Linda (gespielt von Sabine Hochrathner), dass er arbeitslos ist. Deswegen bricht er nach wie vor jeden Morgen in die angebliche Arbeit auf.

Vor zwei Jahren hat die Volksbühne mit der Standesbeamtenkomödie "Der Mann, der sich nicht traut" die Lacher auf ihrer Seite gehabt. Wie damals schon führt auch diesmal wieder Helmut Boldog Regie. Alles Infos zur diesjährigen Produktion gibt es im Internet auf www.steyrer-volksbuehne.at.

Termine

Die Steyrer Volksbühne spielt die Komödie „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ zu folgenden Terminen:

Sa., 21. September 19.30 Uhr

Sa., 28. September 19.30 Uhr

So., 29. September 17.00 Uhr

Fr., 4. Oktober 19.30 Uhr

Sa., 5. Oktober 19.30 Uhr

So., 6. Oktober 17.00 Uhr



Alle sechs Aufführungen finden im Alten Theater Steyr statt. Karten gibt es in allen Raiffeisenbanken und bei Ö-Ticket.