Wenn der Ennstaler Bergzwerg das Lied vom "Klapperwaldi" singt

STEYR, TERNBERG. Wer wissen will, was ein "Klapperwaldi" ist, der braucht nur bei Zwerg Zatsch nachzufragen. Der nämlich weiß genau Bescheid darüber, was sich in der Ennstaler Märchenwelt so tut – und wem man dort begegnen kann. Also: Beim "Klapperwaldi" handelt es sich um nichts anderes als den Hund der Hexe Ratsch. Der ist schon ein etwas älteres Semester und klappert hörbar, wenn er sich wieder einmal bewegen muss. Viel lieber freilich macht er es sich gemütlich und liegt – ganz ohne zu klappern – irgendwo herum.

Viel Schmäh, viel Philosophie

"Klapperwaldi": So heißt auch jenes Lied, das Zwerg Zatsch auf der neuen Zatsch-CD singt. Die ist soeben erschienen – und klingt etwas anders als die sieben anderen, die es schon gibt. "Diesmal wird keine Geschichte erzählt", sagt Zatsch-Erfinder Gebhard Alber. Vielmehr würden die zwölf Lieder durch Gespräche verbunden, die Zatsch mit Ratsch und dem Riesen Muxelmil führt.

"Man hat mir gesagt, dass diese Dialoge recht karlvalentinesk geworden sind", so Alber. Was der Steyrer als großes Kompliment wertet. "So weit stimmt das ja auch: Zatsch, Ratsch und Muxelmil reden oft aneinander vorbei, trotzdem gibt es dann oft auch etwas Verbindendes." Das habe durchaus auch etwas Philosophisches an sich. In einem der Gespräche ginge es – um ein Beispiel zu nennen – ums innere Loslassen. Nicht zuletzt will Alber die jungen Zuhörer genauso ansprechen wie deren Eltern. "Da sind, glaube ich, Schmähs für die Kinder dabei, und auch solche für die Erwachsenen."

Die CD mit dem Titel "Drei ungleiche Freunde" ist noch so neu, dass Alber sie noch gar nicht an die Geschäfte der Region ausgeliefert hat. Über die Zatsch-Homepage ist sie aber bereits zu bestellen. Und auch bei den Live-Auftritten kann sie schon erworben werden. Der nächste findet am Samstag, 7. September, beim Steyrer Wehrgrabenfest statt. Gemeinsam mit seinem Kollegen zeigt Alber das Mitmachtheaterstück "Zatsch und das zwergiale Tagebuch". Beginn der Vorstellung ist um 16 Uhr.

Den Zwerg Zatsch hat der Steyrer Liedermacher erfunden, als seine eigenen Kinder noch klein waren. "Damals habe ich ihnen von Zatsch und seinen Abenteuern erzählt – und davor schon vom Riesen Muxelmil", verrät er. Die erste Zatsch-CD habe er dann 2008 veröffentlicht.

Zwerg Zatsch ist auf dem Hochbuchberg zwischen Ternberg und Steinbach zu Hause. Als Voralpenbewohner ist er seit jeher schon ein Naturschützer.