Weltkulturerbe am Faschingsdienstag: Wenn die Ruden zum Tanz bitten

In Sierning wird seit 300 Jahren am Faschingsdienstag aufgetanzt.

SIERNING. In der Marktgemeinde wird die Faschingszeit seit knapp 300 Jahren traditionell mit dem Weltkulturerbe Rudenkirtag abgeschlossen. Diese Veranstaltung findet heuer am Faschingsdienstag, 4. März, im Landgasthof Forsthof und im neuen Rudensaal in Sierning statt.

Der Zeitplan: 8:15 Uhr: Einzug der Ruden in Begleitung der Musikkapelle Hilbern zur Pfarrkirche. 8:30 Uhr: Gedenkgottesdienst – gestaltet von der Aufblattler-Tanzherren-Rud aus Waldneukirchen zu ihrem 20-jährigen Jubiläum beim Sierninger Rudentanz.

10 Uhr: Beginn der Rudentänze im Forsthof und im neuen Rudensaal.

Die Ruden bringen ihre Tänze und insbesondere den Landlergesang mit den typischen Achtzeiler-Gstanzln zur Aufführung. Der Bogen der Themen, die in den Gesängen in heiterer Form aufs Korn genommen werden, reicht vom Weltgeschehen über Lokalpolitik bis hin zu persönlichen Hoppalas.

Neben den Rudentänzen lockt der Sierninger Rudenkirtag Tausende Schau- und Kauflustige zum Kirtagstreiben in der Neustraße und am Kirchenplatz. Neben den Kirtagsstandln gibt es eine Auto- und Landmaschinenausstellung und einen Faschingsausklang im Festzelt vor dem Schloss. Vor sieben Jahren wurde der Rudenkirtag mit einem Eintrag in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO Österreich ausgezeichnet.

