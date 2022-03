"Im Bauernhofkindergarten Gartenfee und Waldkobold wünscht man sich, selbst noch einmal Kind zu sein", sagt eine Mutter schwärmerisch, deren beiden Söhne sich in dieser privaten Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) in Ramingdorf pudelwohl und wie daheim fühlen: "Hier wurde ein wundervoller Ort der Begegnung, der Erfahrung, des Staunens und der Wahrnehmung geschaffen." Seit September 2019 gibt es diesen Kindergarten, der in einem ehemaligen Kuhstall von Gut Hardegg, hart an der Stadtgrenze zu Steyr,