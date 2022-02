Welt-Frauentag: Am 5. März verteilt die SP rote Nelken

Unterwegs ist die SP am Samstag, 5. März, in Steyr und mehreren umliegenden Gemeinden. Der Internationale Frauentag bzw. Welt-Frauentag selbst findet jährlich am 8. März statt.

Weiterhin keine Gleichstellung

"Dieser Gedenktag geht auf die Arbeiterinnenbewegung des späten 19. Jahrhunderts zurück. Frauen hatten damals in aller Welt angefangen, demokratische Rechte einzufordern, also wählen zu dürfen, und sich für Gleichberechtigung, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen", sagt Engleitner-Neu. "Leider ist eine echte Gleichstellung noch immer nicht erreicht. Ich empfinde es als klaren Auftrag, dass wir uns intensiv für alle Menschen und besonders Frauen-Anliegen einsetzen! Ich freue mich auf einen Meinungsaustausch und auf Gespräche."