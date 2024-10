Die Messestadt macht vieles richtig. So wird das millionenschwere Projekt "Neuer Volksgarten" – ein riesiger neuer Park – genauso realisiert, wie Leerständen konsequent der Kampf angesagt. Wels will nichts weniger, als die lebenswerteste mittelgroße Stadt in Zentraleuropa werden. Und die Richtung stimmt.