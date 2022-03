Vielleicht sollte sich das Museum Arbeitswelt bei seinem Vortragsprogramm mehr der Imkerei zuwenden, um nicht noch immer auf schroffe Ablehnung der Steyrer FP wie in der gestrigen Gemeinderatssitzung zu stoßen. FP-Gemeinderat David König hatte beantragt, dass die Stadt in der Unterhimmler Au einen Bienenlehrpfad errichten soll, an dem ein befreundeter Imkerverein "neun Erwachsenen- und 15 Kinderschilder" aufstellen solle.