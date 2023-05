Weiße Weste für Nußbacher Faustballer in der Frauen- und Herren-Bundesliga

Damit haben bei Union Haidlmair Nußbach wohl die wenigsten gerechnet: Nach dem ersten Bundesliga-Wochenende liegen sowohl die Frauen in der 1. Bundesliga als auch die Herren in der 2. Bundesliga an der Tabellenspitze.

Das Frauenteam rund um Kapitänin Marlene Hieslmair startete als Titelverteidiger mit einem 4:2-Erfolg über Dauerrivalen Union Freistadt und ließ tags darauf ein 4:0 bei Aufsteiger Union Münzbach folgen. Gegen Freistadt kam Nußbach erst nach Unterbrechung aufgrund eines Hagelgewitters beim Stand von 2:2 richtig in Schwung. Coach Marco Salzberger musste in beiden Spielen auf Angreiferin Ines Salzberger verzichten.

Bei den Herren überraschte das Team von Betreuer Haymo Valtiner als Aufsteiger gar mit zwei 3:0-Erfolgen über Ottensheim und Tollet. "Teilweise waren die Sätze umkämpft, aber wir sind zufrieden", sagt Angreifer Tobias Lugerbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper