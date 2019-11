Weinroas vom tiefsten Keller bis ins oberste Eck

WOLFERN. Am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr, lädt die VP Wolfern im Kulturhaus in Wolfern wieder zum "Martiniloben" ein. Diese genussvolle Weinroas führt vom tiefsten Keller bis ins oberste Eck des Hauses. Winzer aus unterschiedlichen Regionen bieten dabei ihre Weine zur Verkostung an. Mit schmackhaften Broten und als besonderen Höhepunkt einer hausgemachten Gansl- und Puteneinmachsuppe sollen auch verwöhnte Gaumen überzeugt werden. Dazu wird an diesem genussvollen Abend im besonderen Ambiente des Kulturhauses steirischer Junker kredenzt.

