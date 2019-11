Weil ein Legionär verpflichtet werden soll, räumte Kogler die Trainerbank

„Es hat im Verein leider eine Tendenz gegeben, die mir nicht gepasst hat“, sagt Stefan Kogler. Der 39-jährige Trainer des SV Gaflenz verabschiedete sich nach zwei siebten Plätzen in der NÖ-Landesliga und aktuell Rang acht am Ende der Herbstsaison von der Trainerbank der jüngsten Elf der Liga: „Wir haben vor Jahren ein Konzept erstellt, welchen Weg wir gehen wollen, um den Verein auf solide Beine zu stellen. Davon wird jetzt abgerückt.“ Seinen Abgang versüßte er sich mit einem 2:1-Auswärtssieg in Waidhofen/Thaya.

Grund für den Frust Koglers ist die schwere Verletzung von Topstürmer Stefan Stradner, der bereits im zweiten Saisonspiel mit einem Kreuzbandriss ausfiel, und die folgende erfolglose Suche nach einem routinierten Ersatz, der die junge Truppe führen sollte. „Wir haben aus talentierten Spielern ein kompaktes Kollektiv geformt“, sagt Kogler, „da ist es für mich inakzeptabel, einen Legionär zu verpflichten, der ohne Trainingseinheiten nur zu den Spielen kommt.“

Aus der Region sei in der Winterübertrittszeit leider kein passender Ersatz zu finden, sagt Obmann Günther Kellnreitner: „Außer du erschlägst ihn mit Geld, aber das wollten wir nicht.“ Nun sei man in Kontakt mit einem Legionär aus der Slowakei, der Stradner als Torjäger im Frühjahr ersetzen soll. Ziel sei weiterhin, nicht mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Neuer Trainer ist übrigens Michael Steinauer. Er trainierte bisher die Gaflenzer Juniors erfolgreich.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at