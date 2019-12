Weihnachtsbaum und Geschenke für "Balu" und "Felix"

Die Menschen haben seine Rasse so gezüchtet, dass sich Rüde "Balu" beim Gassigehen im Winter bei der nasskalten Witterung die Körpergegend beim Schwanz abfriert. "Liebes Christkind", kritzelte daher Balu mit seinen Hundepfoten, "ich wünsche mir bitte einen zweiten regenfesten Wintermantel. Da ich leider nur sehr dünnes Fell habe, friere ich im Winter draußen sehr, und mein jetziger Mantel muss auch ab und an gewaschen werden." Die Tierheimleitung hat zu Adventbeginn die fiktiven Wunschzettel ihrer Schützlinge auf Facebook gestellt. Und löste damit online eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

Tierfreunde weit über die Stadtgrenzen hinaus nehmen sich der Bedürfnisse der Vierbeiner an und spielen Christkindl. Um den Weihnachtsbaum im Foyer des Asyls türmen sich schon Geschenke. Kartons mit Trockenfutter, Mehrfachpackungen von Dosenfutter für Hunde und Katzen sowie Gummispielzeug schaffen einen beträchtlichen Lagerbestand. "Natürlich bekommt nicht ein Tier allein alle Leckerlis", erklärt Leiterin Monika Stadler, "da wird zusammengetauscht, dass kein Tier traurige Weihnachten hat. Stadler ist froh, wenn spezielle Erfordernisse, wie der Hundemantel in perfekter Passgröße für Balu, dank der Großzügigkeit von Spendern abgehakt werden können. Die Futterspenden – nach genauen Anweisungen auf den Wunschbriefen – für derzeit 35 Katzen und zwölf Hunde helfen ungemein. Die Warenspenden sparen Geld, das die Einrichtung – etwa mit 3000 Euro im Monat an Tierarztkosten – auch anders dringend braucht.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at