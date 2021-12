"Weihnachten" war gestern die Messe mit dem Bischof

Auf dem Speiseplan steht kein Festtagsbraten. Weil der Stefanitag auf einen Sonntag fällt, wird in der Gefängnisküche ein Fleischgericht zubereitet. Das ist das ganze Jahr über so Brauch. Ein Weihnachtsbaum wird höchstens in einer der Werkstätten aufgeputzt, wenn der Meister darauf Wert legt. Ansonsten sind auch die Arbeitsstätten schmucklos ohne Dekoration wie die Gänge zu den Zellen.