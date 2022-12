Weihnachten und Silvester: Bus fährt außerplanmäßig

Zu Weihnachten und Silvester gibt es in Steyr Sonderfahrpläne.

Am 24. und 31. Dezember verkehren die städtischen Linienbusse demnach bis 13 Uhr laut regulärem Samstagsfahrplan. Die Linien 6 und 7 stellen ab 13 Uhr ihren Betrieb ein. Der Betrieb der Linien 2A, 5, 8 und 10 endet an beiden Tagen um 14 Uhr. Die Linien 1, 2/4, 2B und 3 verkehren bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt. Am 24. Dezember erfolgt um 17 Uhr auch auf diesen Linien das vorzeitige Betriebsende.

Am 31. Dezember bieten die Stadtbetriebe ihren Kunden nach 17 Uhr zusätzliche Fahrten mit den Linien 20 und 21 an. Das Betriebsende der Linien 20 und 21 erfolgt am Silvesterabend um 19 Uhr.

Mehr zu den Fahrplänen unter www.stadtbetriebe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper